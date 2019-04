Sindacati: «Ipermercati chiusi durante le feste o scioperiamo»

Stop alla liberalizzazione delle aperture commerciali tanto da proclamare uno sciopero dei lavoratori durante i giorni di festa. In una lettera inviata alle aziende e alle associazioni datoriali Federdistribuzione, Confcommercio e Confesercenti, i segretari generali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil di Puglia, rispettivamente Barbara Neglia, Antonio Arcadio, Giuseppe Zimmari ribadiscono la «contrarietà alle aperture dei negozi, supermercati, Iper e Centri commerciali in prossimità delle festività nazionali e chiedono il rispetto dei valori espressi nelle festività civili e religiose, per le persone e le famiglie intere. Non è accettabile l’atteggiamento intrapreso dalla Gdo, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione che hanno di fatto peggiorato le condizioni di lavoro e vita familiare dei lavoratori e delle lavoratrici».



Nella lettera si rilancia l’appello affinché non si lavori durante quei giorni perché il commercio nelle festività non è indispensabile e dal 2012 ad oggi non ha creato nuova occupazione. «Le lavoratrici e i lavoratori i giorni di Pasqua, Pasquetta, Festa della Liberazione e dei Lavoratori li devono trascorrere con le loro famiglie – aggiungono Neglia, Arcadio, Zimmari –. La nostra protesta continua per restituire diritti e dignità sottratti in nome di una liberalizzazione che doveva portare aumento del Pil ma che di fatto ha determinato solo tanti abusi e soprattutto precariato. Pertanto si proclama a livello regionale e in tutti i centri commerciali, negozi, supermercati e ipermercati uno sciopero per l’intero turno di lavoro nei giorni 21, 22 e 25 Aprile e il 1° Maggio».



Una proposta di sciopero per altre motivazioni accolta anche per il 19 aprile dalla Metro di Bari indetto dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Rsu: «in protesta contro la revoca del contratto integrativo e la decisione unilaterale societaria - spiega Miriam Ruta segretaria generale Fisascat Cisl Bari - di applicare un regolamento interno, dopo anni di relazioni sindacali e molti mesi di trattative». Tra i punti su cui l'azienda è rimasta sorda: la riduzione del premio variabile, la richiesta di aumentare le ore di lavoro, la proccupante chiusura dei punti vendita sul territorio nazionale.