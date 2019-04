Xylella, ministro Centinaio in Puglia: gilet arancioni consegnano proposte per dl Emergenze

Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, sta partecipando nella Prefettura di Bari ad un vertice con le istituzioni e gli agricoltori pugliesi sui danni provocati dalle gelate dello scorso anno. Successivamente il ministro andrà in prefettura a Lecce dove si terrà un incontro sul tema della Xylella.

Alla riunione nel capoluogo pugliese partecipano il prefetto di Bari, Marilisa Magno, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, le delegazioni dei Gilet arancioni (Confagricoltura, Cia, Copagri, Lega Cooperative Puglia, Confcooperative), Coldiretti e Unaprol.

Lo «stanziamento dei primi 30 milioni del piano Xylella esclusivamente per le aziende agricole, i frantoi ed i vivai, e l’immediata disponibilità di ulteriori 70 milioni con le stesse finalità di ricostruzione dell’olivicoltura salentina» sono alcuni dei dieci punti «per migliorare il decreto Emergenze che il portavoce dei Gilet arancioni, Onofrio Spagnoletti Zeuli, ha consegnato questa mattina al ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio che oggi in Puglia partecipa a due riunioni sull'agricoltura, prima a Bari e poi a Lecce.



I punti sono racchiusi nel 'Patto per la Puglia Olivicola'. "Un documento unitario - spiega Spagnoletti Zeuli - che unisce gelate e xylella, perché il problema dell’olivicoltura pugliese è unico. Abbiamo presentato questi pochi punti per dare concretezza al decreto e finalmente dare risposte importanti agli olivicoltori messi in ginocchio dalla Xylella e a quelli gravemente danneggiati dalle gelate». Sia nel documento consegnato al ministro, sia durante l’incontro, informa una nota, Spagnoletti Zeuli ha «chiesto l’apertura di un tavolo, da chiudere prima dell’inizio della prossima campagna olearia, per riorganizzare e rilanciare l’olivicoltura pugliese e, di conseguenza, italiana».



Tra gli altri punti contenuti nel Patto ci sono la "individuazione» di «almeno 30 milioni» da «destinare alle gelate Puglia a valere sul fondo di solidarietà nazionale; agevolazioni a favore dei lavoratori agricoli; l’anticipazione dei contributi Pac dell’anno 2019 entro fine luglio nei territori colpiti da gravi calamità; l’approvazione delle norme per la semplificazione completa in materia di eradicazione nelle zone contenimento e cuscinetto con intervento della forza pubblica o delle autorità fitosanitarie in caso di resistenze o mancato accertamento della proprietà».

«Ci siamo confrontati su quelle che sono le esigenze in Puglia per quanto riguarda le gelate e la Xylella perché in questo momento in Commissione Agricoltura alla Camera stanno votando gli emendamenti per quanto riguarda il decreto Emergenze in agricoltura. Le associazioni ci hanno dato ulteriori spunti di riflessione, vediamo se li possiamo trasformare in emendamenti». Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, al termine dell’incontro nella Prefettura di Bari con le istituzioni locali e gli agricoltori pugliesi convocato per discutere sui temi delle gelate e della Xylella.

Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla modifica del decreto per estendere l’accesso ai fondi anche ai piccoli imprenditori senza partita Iva, il ministro ha detto: «E' quello che stiamo cercando di capire anche noi dagli eventuali emendamenti che arriveranno nel decreto».

«Ci sono state richieste - ha aggiunto il ministro - per velocizzare il più possibile le eventuali eradicazioni, per lo sblocco di alcuni fondi che si porterebbero sbloccare con emendamenti veramente veloci».

«Non anticipo - ha concluso - perché vorrei evitare di creare l'annuncite. Io non soffro di annuncite e non mi piace annunciare. Vado, faccio e poi dico quello che ho fatto».

CONTRATTEREMO FONDI CON UE - «I fondi sono quelli che abbiamo sempre dichiarato: 100 milioni di euro per la Xylella, in questo momento ce ne sono 53 e poi arriveranno gli altri. Ci sono i fondi che stiamo andando a contrattare con l’Europa». Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, al termine dell’incontro nella Prefettura di Bari con le istituzioni locali e gli agricoltori pugliesi convocato per discutere sui temi delle gelate e della Xylella.

Centinaio ha spiegato che l’Europa «si è resa disponibile, nel momento in cui parte il decreto, a venire in Puglia e ragionare sui fondi per la Xylella, e poi ci sono i 34 milioni di euro del Fondo di garanzia per le gelate. In più ci sono altri 50 milioni di euro per le filiere e una serie di fondi che sono già a disposizione sui quali si può iniziare a lavorare».

Rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla richiesta da parte degli agricoltori di 500 milioni per la Xylella, il ministro ha assicurato che «è quello su cui stiamo lavorando. Il ministro Lezzi ne ha già promessi 300 in totale e andremo a chiedere gli atri 200 all’Europa».

«Abbiamo fatto una riunione molto importante perché ha mostrato l’unità della Puglia di fronte alle due catastrofi delle gelate e della Xylella che hanno abbattuto del 60 per cento la capacità produttiva olivicola della Puglia. Il ministro è stato particolarmente attento a svolgere queste due riunioni di lavoro, qui a Bari e l’altra a Lecce dove anche io sto andando, per limare tutti i possibili emendamenti da inserire nel decreto». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro in Prefettura a Bari su gelate e Xylella con il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio e con le delegazioni degli agricoltori pugliesi.

Emiliano ha evidenziato che gli emendamenti al decreto consentiranno «al Parlamento di dare vita a quelle norme che sono necessarie per accelerare gli abbattimenti, da un lato, delle piante infette o comunque che devono essere abbattute secondo gli indirizzi dell’Unione europea, e dall’altra parte per consentire i re-impianti».



«Il decreto - ha continuato Emiliano - ha dentro di sé due elementi fondamentali: ricostruzione del paesaggio nel Salento e della capacità produttiva olivicola e verifica del danno subito nelle altre zone dalle gelate sperando che non si tratti, anche in questo caso, di un danno che pregiudica in modo permanente la capacità produttiva perché non sappiamo ancora se gli effetti della gelata si sono consumati oppure se c'è ancora qualche danno permanente». «È chiaro che, in questo caso, le somme immaginate dal ministro aumenteranno - ha concluso - e dovranno sostenere la ricostruzione dei nostri oliveti anche nel Nord, non solo nel Sud della Puglia. Insomma, una situazione davvero drammatica che però stiamo affrontando assieme all’Italia»

LE DIECI PROPOSTE DI COLDIRETTI PUGLIA - Sono dieci le richieste che Coldiretti Puglia ha consegnato oggi al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per rilanciare il settore olivicolo, colpito da gelate e Xylella. Gli agricoltori di Coldiretti e Unaprol hanno incontrato il ministro in occasione del vertice nella prefettura di Bari sui danni causati dalle gelate che Coldiretti ricorda «sono costate ai produttori pugliesi di olio 400 milioni di euro nel 2018, a causa del crollo della produzione del 65% con punte fino al 90%, gettando sul lastrico migliaia di aziende olivicole».



Nello specifico, le richieste di Coldiretti riguardano un nuovo Piano olivicolo nazionale «per modernizzare gli impianti puntando sulle biodiversità, favorendo lo sviluppo e la sottoscrizione di contratti di filiera». L’associazione chiede inoltre di «garantire adeguate risorse attraverso una strategia condivisa tra Governo e Ue per far fronte alla strage che ha devastato 21 milioni di ulivi (Xylella, ndr) deturpando il patrimonio paesaggistico con un danno stimato, per difetto, in 1,2 miliardi di euro, con il dimezzamento della produzione pugliese di olio di oliva che rappresenta oltre il 50% di quella nazionale».

Per Coldiretti sono necessarie «adeguate risorse al Fondo di solidarietà nazionale», e occorre «stringere le maglie ancora larghe della legislazione con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari». Tra le richieste, anche quella di "promuovere una maggiore trasparenza dell’indicazione obbligatoria dell’origine in etichetta per l’olio extravergine di oliva e per le olive da tavola». Gli agricoltori chiedono infine di «eliminare il segreto di Stato sui flussi di importazione dell’olio extravergine».