Bari, l’Interporto va agli americani: acquisto per 41 milioni

BARI - Un fondo immobiliare gestito da Prelios e sottoscritto dagli americani di Tpg Sixth Street Partners acquisterà per 41 milioni di euro l’Interporto regionale della Puglia e la sua controllante Italfinance, destinando i soldi al pagamento dei creditori. È questa l’operazione che le società riconducibili alla famiglia Degennaro (ramo Casamassima-Lum) hanno proposto nel Piano di ristrutturazione del debito su cui la Fallimentare è chiamata a pronunciarsi domani per il salvataggio della struttura barese: gli imprenditori baresi ne manterranno la gestione in global service.

A giugno, come la «Gazzetta» ha già raccontato, la Procura di Bari ha chiesto il fallimento di Interporto e Italfinance che hanno risposto con una domanda di concordato in bianco. Il Tribunale (giudice delegato Nicola Magaletti) ha nominato commissari giudiziali per Interporto Pino Pepe e Antonio Campobasso, mentre per Italfinance (giudice Rosanna Angarano) i commissari sono Michele Castellano e Vito Lisi. Negli scorsi giorni le due società (avvocati Vincenzo Chionna e Maurizio Marcantonio per Interporto, Michele Lobuono e Mario Spinelli per Italfinance) hanno cambiato strategia, depositando i due piani di ristrutturazione del debito che dovranno essere ora sottoposti al vaglio dei giudici.