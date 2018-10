Di Maio: «Se Tap non si fa, ci sono 20 miliardi di euro di penale»

«Da ministro dello Sviluppo economico ho studiato le carte del Tap per tre mesi. E sono voluto andare allo Sviluppo economico anche per questo. Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro. Ma così è, altrimenti avremmo agito diversamente». Così il vice premier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sulla Tap. «Le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro - aggiunge - e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere alcunché»

La realizzazione della Tap «non è che non è più conveniente farla, è che non ci sono alternative», alla luce del fatto che «ci sono penali per quasi venti miliardi di euro». Lo dice il vice premier Luigi Di Maio, sottolineando che, prima di diventare ministro, «al M5s non hanno mai fatto leggere alcunché». «E quando quelli che sono andati a braccetto con le peggiori lobby di questo Paese parlavano di Tap l’unica cosa che ci dicevano - aggiunge - è che eravamo nemici del progresso. Non ci hanno mai detto che c'erano penali da pagare».

LEU, "CONTE RENDA NOTE LE CARTE" - «Hanno perfettamente ragione i comitati dei cittadini e i sindaci del Salento ad esigere dal governo di conoscere i documenti che certificano penali milionarie nel caso di interruzione dei lavori del Tap». Lo affermano Nicola Fratoianni e Rossella Muroni di Liberi e Uguali. «Documenti che fino ad oggi - proseguono i deputati di Leu - l’opinione pubblica della Puglia e dell’intero Paese non ha potuto conoscere». «Il governo e il presidente del Consiglio rispondano subito all’interrogazione parlamentare dei deputati di Leu di cui siamo i primi firmatari e forniscano una buona volta tutti gli elementi e le prove documentali in loro possesso in base alle quali la rinuncia alla costruzione del TAP o lo spostamento del punto di approdo comporterebbe il pagamento da parte dell’Italia di enormi penali». «Lo devono fare - concludono Fratoianni e Muroni - per trasparenza, correttezza, coerenza».