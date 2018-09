«Una nuova flotta di 294 nuovi autobus, euro 6, tecnologicamente avanzati, sicuri, confortevoli, dotati di accesso per i disabili, è un gran bel segnale di cambiamento per la Puglia». A Sostenerlo l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, e presidente del Cotrap, Giuseppe Francesco Vinella, durante la presentazione dei nuovi bus del trasporto pubblico locale, tenutasi oggi nella Fiera del Levante di Bari. L’acquisto dei nuovi mezzi, grazie al finanziamento della Regione Puglia e la compartecipazione del Consorzio trasporti aziende pugliesi, svecchia - è emerso nell’incontro - il complessivo parco circolante portandolo da 16 a 11 anni di anzianità.

«Abbiamo avviato da tempo una rivoluzione nel trasporto pubblico locale. Abbiamo finanziato l'acquisto di 400 bus nuovi e questi 294 - ha spiegato Giannini - ne sono un esempio. Ci sono 68 milioni di euro per l’acquisto di ulteriori bus nel trasporto urbano. Stiamo procedendo anche con gli investimenti nel settore ferroviario con 46 treni nuovi per Trenitalia e un altra trentina per le ferrovie in connessione. Qualificata così in meglio l’offerta ci concentreremo ora - ha concluso Giannini - sulla domanda. Va cambiata la mentalità e si deve necessariamente tener presente il rapporto tra ricavi e costi che per il 35% deve venire dai biglietti».

All’incontro è intervenuto anche il presidente di Iveco Brand, Pierre Lahutte, soffermandosi sul «futuro delle motorizzazioni che - ha sostenuto - vedranno l’impiego dell’elettrico, del gas compresso (bio metano) o liquefatto». alla presentazione erano presenti il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, il sindaco di Bari e della città metropolitana, Antonio Decaro, i presidenti delle Provincie di Foggia, Lecce e Taranto, Francesco Miglio, Antonio Gabellone e Martino Tamburrano.