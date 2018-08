Già ai domiciliari, in casa aveva un supermarket della droga

TURI (BA) - Era agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti e i carabinieri l’hanno sorpresa mentre usciva dalla sua abitazione per recuperare droga da una vicina casa abbandonata dove i militari hanno trovato quello che definiscono un supermarket della droga, rifornito con 50 grammi di cocaina e 790 grammi di marijuana, in parte già confezionati in dosi pronte a essere vendute. Per questo una 48enne del luogo è stata arrestata in flagranza e portata in carcere con le accuse di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sospettavano che la donna continuasse a spacciare droga e per questo la tenevano sotto controllo. Nel corso di un appostamento i militari l’hanno vista uscire di casa e prendere una scala di legno con cui è salita su una piccola mansarda di una vicina casa abbandonata. Usciti allo scoperto, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale hanno trovato cocaina e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.