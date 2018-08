Bari, «regala» ai dipendenti la cura del benessere: «Arrivate in salute alla pensione»

BARI - Mangiare bene, mantenersi in forma, per arrivare alla pensione «in ottimo stato di risolutezza e salute». L'avviso, con tanto di firma, è stato affisso il 23 agosto sulla bacheca di un'azienda da parte del barone Vitantonio Colucci, un imprenditore titolare di una ditta che produce materie plastiche a Monopoli. «Da una approfondita indagine esperita presso alcuni dipendenti - scrive Colucci pubblicando sulla sua pagina Facebook l'avviso - si è riscontrata col passare del tempo una decadenza dello stato psico fisico. Al fine del mantenimento, il più possibile, della giovinezza e della salute di ognuno, in qualità di titolare responsabile del benessere generale del personale sarà disposta una visita e un colloquio da parte del medico... ». Il motivo? Per fare analisi e prescrivere «i necessari trattamenti basati sull'alimentazione e sul corretto stile di vita». Le spese? «A carico del sottoscritto» precisa l'imprenditore. Ma la chicca è alla fine: «Tanto viene fatto anche per conseguire, a tempo debito (l'inciso non è una casualità, ndr) la pensione in ottimo stato di risolutezza e salute».