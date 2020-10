Chiara Ferragni mamma bis: l'annuncio della gravidanza sui social

Chiara Ferragni è incinta: la moglie di Fedez ha annunciato sui suoi social di aspettare un secondo bambino, dopo la nascita del piccolo Leone, che ormai ha due anni. E l'ha fatto con un tenero post, in cui è proprio Leo a tenere in mano una fotografia dell'ecografia, annunciando che sta per diventare 'fratello maggiore'. Una grande gioia che conferma i rumours di qualche settimana fa, che già volevano la Ferragni in dolce attesa. Sarà maschio o femmina? Non ci resta che aspettare, facendo intanto gli auguri alla coppia.

(foto Instagram @chiaraferragni)