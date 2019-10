Angelina Jolie strega Roma, focacce baresi nel menu per Michelle Pfeiffer

È arrivata a Roma per l'anteprima europea di Maleficent e ha stupito tutti per la sua estrema semplicità. Angelina Jolie, incantevole in jeans e camicia candida, ha salutato la folla gelatinosa dei fan che la aspettavano composti davanti all'Auditorium della conciliazione dove lunedì scorso è andata in scena la kermesse by Timvision. Ma prima di offrirsi ai fotografi e al bagno di ammiratori, la Jolie ha mangiato qualcosa nel privé. Nel menù italianissimo che era stato preparato anche per Michelle Pfeiffer c'erano a sorpresa anche le focacce baresi a dimostrazione che il brand Puglia sta davvero spopolando nel jet set internazionale. Per i pugliesi questa appena passata è stata una settimana molto importante. A Milano nasce Matria Puglia con Nancy dell'olio e la manager barese Flaviana Facchini mentre a Rimini il general manager del colosso alberghiero Talea, il brindisino Andrea Sabato batte giganti dell'hotellerie di 5 stelle lusso e si aggiudica il premio di miglior colazione made in Italy con il Melograno di Monopoli. Per chiudere in bellezza parterre ad alto tasso di pugliesità anche alla prima di Aladin al Brancaccio con la salentina d'adozione Stefania Orlando e Rossella Brescia da Martina Franca. Per scoprire di più, seguiteci.

A Rimini il 6 ottobre, nella bella cornice del Palacongressi, si è svolto l’Hospitality Day l’appuntamento più importante dell’anno per il mondo dell’ospitalità con oltre 7.000 partecipanti tra albergatori, architetti, giornalisti, interior designer e operatori del settore.

L’appuntamento clou della giornata è stato l’assegnazione del premio per chi eccelle nel mondo delle colazioni , il Breakfast Award 2019.

A vincere il titolo della migliore colazione d'Italia, nella categoria 5 stelle, è stato - a sorpresa - il Melograno di Monopoli, in Puglia. La motivazione della giuria non lascia dubbi: «Per la freschezza e l'eleganza dell'ambiente dedicato al breakfast, l'alta qualità dei prodotti proposti e l'attenzione all'esperienza local».

A giudicare e a consegnare il premio al general manager della struttura e del gruppo Talea Collection il brindisino Andrea Sabato è stata una giuria di esperti formata da: Damiano De Crescenzo, direttore generale di Planetaria Hotels, Luigi Franchi, direttore responsabile di Sala & Cucina, Mauro Santinato, presidente di Teamwork e Gaetano Barbuto, consulente e formatore area Food & Beverage. E il successo di Andrea non era affatto scontato, anzi. Il Melograno, infatti, ha superato strutture dalla grande fama internazionale come il Park Hyatt di Milano, il Melià di Genova, il Grand Hotel Sitea di Torino e il Grand Hotel Portovenere di La Spezia. Il premio arriva alla fine di una season di grandi successi costellata da presenze di celebs nelle strutture del gruppo, dalla Peschiera allo stesso Melograno. Parliamo di Carlo Verdone, Federica Pellegrini, Anna Foglietta, Mika e tanti altri. Auguri!

Sarà Milano a tenere a battesimo Matria Puglia, un progetto nato per celebrare la Puglia, le sue Madri e le sue Figlie, vicine e lontane, che con la loro storia testimoniano ogni giorno il legame indissolubile con la loro terra d’origine.

Martedì 8 ottobre nel locale «A’ Mare» c'è stato il primo incontro che ha riunito nel capoluogo lombardo donne pugliesi di talento che animeranno nei prossimi mesi una riflessione culturale condivisa sull’importanza di fare networking. Le prime protagoniste della manifestazione sono state donne pugliesi che hanno raccontato le loro esperienze, le energie profuse per raggiungere i risultati ottenuti nella loro carriera, l’orgoglio e lo spirito di appartenenza. Cominciando dall’ospite speciale della serata, Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel Mondo, continuando con Michela Dicanosa specializzata in finanza immobiliare ed imprenditrice di successo fino alla bella Flaviana Facchini esperta nella comunicazione turistica e relazioni pubbliche di rappresentativi luxury hotel internazionali passando per Alessandra Monaco, studentessa, che ha catalizzato l’attenzione nazionale sulla Puglia dopo aver deciso la scorsa estate «di non volerla lasciare più dopo la sua vacanza». A condurre l'incontro che ha fatto l'en plein di pubblico e critica è stata Annamaria Ferretti, giornalista e direttora di @ilikepuglia.it, esperta in politiche di genere, ideatrice di Matria Puglia. Presenti anche Michele Galgano, fondatore della seguitissima comunità social «Inchiostro di Puglia» e l’attore Antonio Stornaiolo.

Matria Puglia avrà come guida un Manifesto che sarà presentato a Milano e la cui sottoscrizione sarà aperta anche in diretta social. La prima firma sarà proprio quella dell’avvocata Dell’Olio già nota alle cronache di gossip per essere stata la compagna di Sven Ericson.

Il Manifesto di «Matria Puglia», oltre a tessere la prima rete internazionale delle donne pugliesi in movimento, si propone anche di rafforzare l’identità culturale della Puglia nel Mondo; promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d’origine; favorire e consolidare il posizionamento del brand Puglia nei territori dove hanno sede le associazioni dei pugliesi nel mondo. Brave!

Daniela Mazzacane, è il suo momento in Puglia. Bella, bionda e in rampa di lancio per la conduzione del Pomeriggio Norba, la giornalista barese ha condotto la serata vip che ha visto protagonista Diego della Palma. Dopo la kermesse, champagne a go gò. Al Buco di Torre canne invece ultimi fuochi d'estate per la bellissima Olimpia Leo ed il marito Pablo Lozito uno degli imprenditori più quotati di Puglia. Bruna e molto chic, Olimpia riceve in modo impeccabile e si guadagna insieme ad Anna Degennaro Cassano la palma di regina della socialité della Bari bien. A Ostuni pranzo d'autunno in casa di Marisa Notaro per salutare la giornalista Mariella Milani che, dopo una lunga e bella estate nella città bianca, è rientrata nella capitale richiamata dagli impegni tv e dalla scrittura del suo nuovo libro sulla moda che si annuncia un best sellers. Nella lussuosa dimora del medico ostunese e del marito professor Alberto Tagliabue - luminare della chirurgia della testa e della gola - una selezione di piatti tipici locali con barbecue a vista e trionfo di dolci. A tavola tra cristalli, pizzi, corbeilles di frutta, oltre alla giornalista ed al marito Enrico, imprenditore, lo scrittore Edoardo Pozio con la bionda compagna Loredana Sozio e l'elegante Patrizia da Re proprietaria di una sontuosa magione appena ristrutturata nell'hinterland ostunese. Amici del cuore, infine, nella splendida casa della giornalista Angela Anglani che riceve spesso l'avvocato brindisino Roberto Fusco e la direttrice del museo del capoluogo salentino Anna Cinti tra il salotto-galleria con quadri di Guttuso o de Chirico ed il giardino dei limoni dove lei allestisce dinner preziosi a base di crudité e negroamaro.

Parterre delle grandi occasioni mercoledì al Brancaccio per Aladin il musical del momento che ha richiamato volti noti dello show biz. In prima fila ecco Lorella Cuccarini con la figlia, Marco Travaglio, Milena Miconi con il marito Mauro Graiani e le sue figliole, Stefania Orlando ed il marito Simone Gianlorenzi, Carolina Rey e Roberto Cipullo, Graziano Scarabicchi, Antonella Elia, Roberta Beta, Angela Melillo con Cesare San Mauro, Simona Branchetti, Alda d'eusanio, Rossella Brescia. Ad accogliere i vip come sempre la splendida Silvia Signorelli ancor più bella con un taglio cortissimo e una mise easy chic. Tre ore di spettacolo si sono concluse con una standing ovation di 7 minuti. Menzione speciale al comico Sergio Friscia in effettivo stato di grazia.