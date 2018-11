Salvini-Isoardi, Flavio Briatore vuole farli riconciliare

Era proprio una fake news la notizia diffusa in rete di un feeling tra il vice premier e ministro degli Interni Matteo Salvini e la giornalista pugliese Annalisa Chirico. Avevamo scritto bene noi la settimana scorsa anticipando che quella cena a due sbandierata ai quattro venti dalla giovane Annalisa era puramente casuale. Da fonti vicine a Matteo Salvini sappiamo che il leader leghista non avrebbe preso bene le chiacchiere nate intorno alla Chirico sentenziando cosi: «D'ora in poi andrò a cena solo con uomini». Dietro la rabbia di Salvini per questo gossip fittizio ci sarebbe qualcosa di più. Il vice premier e la sua ex fidanzata, la bellissima Elisa Isoardi dopo la rottura via social - indimenticabile la foto postata da lei che li vedeva teneramente tra le lenzuola - hanno ripreso il dialogo tanto che qualche bene informato sostiene addirittura che la riappacificazione non sia lontana. Da persona schietta e leale quale è, Matteo Salvini non vuole certo buttar via i meravigliosi 4 anni d'amore con Elisa per ripicche o incomprensioni. La coppia per adesso resta divisa ed Elisa ne approfitta per buttarsi a capofitto nel lavoro. La sua Prova del cuoco è in crescita e nessuno ormai rimpiange la brava Antonella Clerici promossa alla guida del Portobello di Rai 1 in prime time. Li vedremo presto insieme chissà magari anche sposi? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Adesso vi racconto invece che cosa accaduto nella Roma mondana in questa settimana e che cosa succederà da lunedì in poi. Pronti? Andiamo a cominciare.

Rosalia e la miss dei fiori

La kermesse è stata organizzata all'interno dei Eima International, fiera mondiale biennale della meccanizzazione agricola che si svolge a Bologna, ma è diventata subito trend topic sul web. Merito di Rosalia Grillante che ha inventato la Miss dei fiori ambasciatrice della bellezza di rose e orchidee Made in Italy sotto l'egida di Asproflor. A passare la corona di fiori alla miss vincitrice Gaia Pompili è stata Roberta Bongiorno Miss comuni fioriti 2017. A presentare l'evento è stata l'inviata di uno mattina Camilla Nata mentre la giuria era formata da Marco Acerbi, Carlà Tomatis, Maria Pia Della Valle, Anthony Peth conduttore di Gustibus su La7, Pier Paolo Segneri e lo sloveno Antonio Slhlaus. Per il prossimo anni prepariamoci perché le miss arrivano in Puglia. Brava Rosalia!

lo chef Matteo Casaroli



Lo chef star dei vip è pugliese

È un ragazzo bellissimo ma è sopratutto lo chef del momento Matteo Casaroli che ha cucinato nei mesi scorsi per il ricchissimo imprenditore leccese Nino De Donno. Richiestissimo dalla Roma bene, ha una ricetta per il successo tutta sua: usa prodotti biologici e dietetici rigorosamente sottovuoto. A dicembre Matteo volerà a Londra chiamato si dice a Buckingam Palace dall'entourage di Megan d'Inghilterra. Le sue vacanze però le fa in Puglia perché ha sangue meridionale nelle vene (e se ne vanta). Esemplare.

Lucia versione Usa

Lucia Nettis è ormai lanciatissima. È appena tornata a casa la bella barese che dirige la prestigiosa associazione «Puglia in rosè» portando avanti da 2 anni un ambizioso progetto di valorizzazione e promozione dei vini Rosati in Italia e nel mercato mondiale. È stata la Nettis, infatti, a voler puntare su Amazon su cui andrà in onda a dicembre una puntata speciale, convinta che sia il mezzo giusto per raddoppiare la visibilità e dunque le vendite dei rosati pugliesi facendo conoscere le bellezze Made in Puglia ad investitori internazionali. Lucia Nettis appare anche - unica italiana insieme alla campionessa brindisina Flavia Pennetta - nella classifica dell'Economy dedicata alle 100 donne più influenti d'Italia. Nei giorni scorsi ha presenziato alla serata al club Domenico Vacca a New York portando un tocco di elegante «pugliesità» nella Grande Mela.

«Per la Puglia , che detiene il 44% della produzione nazionale dei vini rosati, essere presenti in un mercato importante come New York dove si registra ogni anno un aumento del consumo del vino rosato , è particolarmente importante» commenta la Nettis, «l’impegno da parte nostra è costante e cerchiamo di realizzare azioni intelligenti e mirate come quella su Amazon che attiveranno, si spera, grandi investitori esteri nella nostra regione». Auguri!

Briatore e Salvini

Si sono incontrati allo stadio Matteo Salvini e Flavio Briatore e quest'ultimo, vecchio amico della Isoardi, ha pensato bene di fare un selfie inviandolo ad Elisa. Briatore punta alla riappacificazione della coppia e si era detto disponibile anche ad organizzare una cena post partita. Ma Elisa è stata amovibile. In questi giorni la conduttrice sta molto in famiglia e si dedica agli affetti più cari e al cagnolino Zen. Rarissime le uscite con le amiche ad eccezione delle cene a base di pescato fresco che lei adora. Se sono rose, fioriranno.

Lorella a teatro e i vip

Parterre delle grandi occasioni il 20 novembre al Teatro Olimpico dove debutta Lorella Cuccarini. A fare gli inviti la.splendida Silvia Signorelli che ha chiamato a raccolta moltissimi vip e amici della bionda più amata dagli italiani. Non mancherà la migliore amica di Lorella, l'ex.modella dalla bellezza mozzafiato Fabiola Sciabbarrasi vedova di Pino Daniele e mamma dei suoi amatissimi 3 figli. Fabiola che adesso fa la manager sarà in prima fila probabilmente anche con l'altra amica del trio ossia Michelle Hunziker Trussardi.