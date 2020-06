Foggia, nonna 98enne guarisce dal Covid dopo due mesi

FOGGIA - Dopo un ricovero di circa due mesi, è stata dimessa dal policlinico Riuniti di Foggia, Raffaella la paziente di 98 anni di San Marco in Lamis che è riuscita a sconfiggere il Coronavirus.

A darne notizia è lo stesso nosocomio foggiano che precisa che l’anziana, "nonostante le numerose patologie croniche concomitanti, è rimasta sempre lucida per tutta la durata del ricovero e ha risposto bene alle terapie impostate dai medici della Struttura di Malattie Infettive Universitaria, diretta da Teresa Santantonio».

Sempre al policlinico di Foggia un’altra paziente di 87 anni positiva al Covid 19, è riuscita a guarire grazie al farmaco per il trattamento dell’artrite reumatoide.

«Sono le storie dei tanti sforzi per aiutare tutti i pazienti e in particolare i più fragili e gli anziani compiuti dal personale sanitario, non solo con le terapie farmacologiche ma anche con l’assistenza psicologica per attenuare la sensazione di profonda solitudine che il rigido isolamento del ricovero comporta» - ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli -. «Penso di poter certamente dire che il peggio sia passato, ma ricordo a tutti di continuare a rispettare alcune regole di base e di fare attenzione», ha concluso.

IL COMMENTO DI FITTO - “Lunga vita a nonna Raffaella di San Marco in Lamis, che a 98 anni ha sconfitto il Covid. Ma francamente trovo incredibile che Emiliano, abbia fatto un post sull’anziana donna, ma non abbia detto una sola parola sulla vergogna dei tanti anziani brindisini, ammalati cronici, che hanno dovuto fare la fila, sotto un sole cocente, per accedere agli ambulatori e al Cup dell’ospedale Perrino di Brindisi”, ha dichiarato il candidato del centrodestra pugliese per le Regionali 2020.