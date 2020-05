Coronavirus, Costa sospende le crociere e regala a Taranto 7 tonnellate di cibo, da nave ormeggiata al porto

Costa Crociere ha donato 7 tonnellate di cibo al Comune di Taranto in favore delle persone colpite più duramente dagli effetti economici e sociali dell’emergenza Covid-19 per ringraziare la città dell’ospitalità offerta alla nave Costa Favolosa, ormeggiata al porto dal 24 aprile per un periodo di quarantena. Si tratta in totale di circa 7 tonnellate di generi alimentari in eccedenza, che saranno sbarcati tra oggi e domani da Costa Favolosa, nave ormeggiata a Taranto a seguito della decisione della compagnia di sospendere le sue crociere. In questo modo il Comune di Taranto e Costa Crociere hanno dato vita a un’iniziativa che consente il recupero e il riutilizzo per fini sociali delle eccedenze alimentari.

Allo sbarco di oggi era presente l'assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli - che ha portato a tutti gli operatori coinvolti e all’equipaggio, il saluto dell’amministrazione Melucci. «Anche se l’emergenza sanitaria si sta progressivamente attenuando - ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere - non dobbiamo dimenticare le persone che hanno subìto gli effetti più duri di questa situazione dal punto di vista economico e sociale. Nonostante le nostre navi abbiano sospeso le crociere, abbiamo voluto continuare a fornire il nostro sostegno, con modalità diverse da prima ma sempre con l’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà mettendo a disposizione le nostre risorse a beneficio della comunità che ci ospitano, come quella di Taranto, che ha accolto la nostra Costa Favolosa».