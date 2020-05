Fase 2, Circolo della Vela Bari dona 50 tablet a famiglie "fragili"

BARI - Il Circolo della Vela di Bari ha consegnato oggi a Palazzo di Città 50 nuovi tablet, acquistati dai soci del sodalizio, per essere donati ai ragazzi delle famiglie più fragili che in queste settimane hanno avuto difficoltà nel seguire le attività didattiche a distanza. I dirigenti del circolo nautico, guidati dal presidente Simonetta Lorusso, sono stati accolti dal sindaco Antonio Decaro e dagli assessori alle Politiche educative giovanili, Paola Romano, e all’Innovazione tecnologica, Eugenio Di Sciascio, alla presenza dei dirigenti delle scuole medie Amedeo d’Aosta e Giacomo Tauro, cui i tablet sono destinati.

«Ringrazio il Circolo della Vela e tutti i suoi soci per la mobilitazione e la donazione in favore degli studenti e del sistema scolastico cittadino - dichiara Decaro -. È importante in questa fase, in cui sembra che la nostra vita possa tornare alla normalità, non dimenticare che l’emergenza sanitaria ha causato nuove fragilità sociali che rischiano di tradursi facilmente in disuguaglianze, in primis tra gli studenti che non hanno gli strumenti per accedere alla didattica a distanza».

«Da anni come Circolo stiamo portando avanti un programma di apertura alla città per integrarci sempre più nel tessuto sociale - spiega la presidente Lorusso -. In questi mesi di emergenza e lockdown i nostri soci e atleti hanno rispettato le regole e al tempo stesso hanno sentito la necessità di essere al fianco dei ragazzi più deboli. È stato così possibile raccogliere una somma utile per l’acquisto di 50 tablet».