Foggia, a fuoco chiosco di bevande: trovate tracce liquido infiammabile

FOGGIA - Un incendio ha distrutto la scorsa notte un chiosco di bevande che si trova in via Francesco Crispi, zona Carmine Vecchio a Foggia. Secondo le prime informazioni trapelate, pare che siano state trovate tracce di liquido infiammabile. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’intera zona. Alcune autovetture parcheggiate nelle vicinanze del chiosco sono state leggermente danneggiate dalle fiamme.