Foggia, con l'auto travolse un uomo dopo una lite: arrestato 25enne

FOGGIA - Con l’accusa di tentativo di omicidio ai danni di un bulgaro di 45 anni, un 25enne rumeno è stato arrestato dai carabinieri sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. I fatti risalgono alla notte del 14 agosto scorso quando, al termine di una festa di compleanno svoltasi in un locale della frazione di Borgo Segezia, a Foggia, il 45enne avrebbe avuto un litigio, per futili motivi, con un’altra persona. Al culmine della lite, l'uomo si sarebbe allontanato dal locale, per farvi ritorno poco dopo a bordo di un’autovettura Fiat Grande Punto, con la quale, a folle velocità, avrebbe tentato di investire i presenti all’esterno del locale. A farne le spese il cittadino bulgaro che era tra i partecipanti alla festa e che fu giudicato guaribile in 30 giorni.