Orta Nova, commissione antimafia insediata in Comune

ORTA NOVA (FG) - Si è insediata in mattinata nel Comune di Orta Nova (Foggia) la commissione di accesso nominata dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante, su delega del Ministro dell’Interno, che avrà il compito di accertare la presenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso tali da «determinare - si legge in una nota della prefettura - un’alterazione del processo di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione Comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidata». La commissione, composta da Angela Barbato, viceprefetto aggiunto di Foggia, Vincenzo Centoletti, dirigente della Polizia Anticrimine della questura di Foggia, e da Domenico Musto, comandante della 3^ Sezione Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Foggia, opererà per tre mesi, prorogabili per altri tre. Nel Foggiano sono già cinque i Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose: Monte Sant'Angelo, Mattinata, Cerignola, Manfredonia e ultimo, in ordine di tempo, Foggia, comune capoluogo di provincia.