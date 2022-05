Vandalismo alla scuola di San Marco in Lamis, lezioni sospese

FOGGIA - Ancora vandalismo nei confronti della scuola pubblica. Dopo l'attacco incendiario alla scuola «Frascolla» di Taranto del 21 aprile scorso, un nuovo increscioso episodio si è verificato in questo fine settimana all’interno della scuola media «Francesca De Carolis» di San Marco in Lamis.

Persone, ancora non identificate, hanno fatto irruzione nel plesso scolastico del comune Garganico e hanno distrutto computer, riversato il contenuto degli estintori lungo i corridoi e dato fuoco alla tenda del teatro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire agli autori, probabilmente adolescenti del posto. Per garantire il ripristino del plesso scolastico, per la giornata di oggi, il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla ha sospeso le lezioni.