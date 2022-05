Anche l'Ugl di Foggia al presidio dell'1 maggio alla Commissione Europea

FOGGIA - «La Ugl quest’anno celebrerà il 1 Maggio a Bruxelles insieme ai colleghi e lavoratori dei sindacati europei che condividono con noi le stesse idee e gli stessi valori. Un presidio di una delegazione della nostra organizzazione sarà di fronte al palazzo della Commissione Europea per portare le nostre proposte laddove vengono spesso decisi le sorti anche dei lavoratori italiani. Riteniamo possibile immaginare una nuova stagione che superi le crescenti disuguaglianze del mondo del lavoro anche sperimentando modalità di coinvolgimento dei lavoratori» comunica il segretario generale dell'Ugl Foggia Gabriele Taranto.

«Quest'anno abbiamo dato un altro strappo rispetto alla consuetudini. Non faremo concertoni in piazza, non faremo grandi scampagnate con i lavoratori. Ma un presidio, una delegazione nutrita dell'Ugl andrà a Bruxelles di fronte al palazzo della commissione europea per testimoniare e significare che lì, dove vengono decise le sorti dei lavoratori italiani e dove la maggior parte delle regolamentazione vengono definite, portiamo le nostre proposte» spiega il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capon