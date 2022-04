Aeroporto «Amendola» di Foggia, i lavoratori delle pulizie in sciopero

FOGGIA - Questa mattina, dalle 8.30, come annunciato, i lavoratori delle pulizie della Romeo srl, in servizio presso il 32esimo stormo, hanno protestato fuori i cancelli della base Amendola, «per scioperare contro l’azienda». Lo hanno scritto le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori del servizio di pulizia presso la sede Jacotenente dello spazio dell'Aeronautica Militare Amendola di Foggia. «Tale proclamazione - hanno sottolineato i sindacati - proviene dalle dichiarazioni della società Romeo Gestioni Srl di assumere ulteriore personale in alternativa alla nostra richiesta di distribuire in modo equo le

ore messe a disposizione ai lavoratori già presenti sul cantiere, che possiedono parametri orari individuali part-time molto esigui».

Lo sciopero delle organizzazioni sindacali all'«Amendola» giunge dopo che, il 5 aprile scorso, l'incontro con la Romeo Srl si è concluso con «mancato accordo e pertanto con procedura di raffreddamento con esito negativo».