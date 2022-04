Incendio boschivo a San Paolo di Civitate, in azione due canadair

FOGGIA - Un vasto incendio ha interessato una zona boschiva tra San Paolo di Civitate e Serracapriola, nel Foggiano. Alcune decine di ettari di vegetazione, tra alberi e macchie mediterranea, sono andati in fumo a causa di un incendio, che si è sviluppato la scorsa notte per cause non ancora accertate.

Il rogo ha interessato l’area nei pressi della chiesa della Madonna del Ponte, sul fiume Fortore. Sul posto sono intervenuti due canadair della protezione covile, che hanno effettuato una ventina di lanci d’acqua.

La situazione è tornata sotto controllo solo nel pomeriggio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri-forestali.