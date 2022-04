Falso vino Igp, sequestrati 3 milioni di litri e denunciate 14 persone nel Foggiano

FOGGIA - Circa tre milioni di litri di vino con falsa indicazione Igp (indicazione geografica protetta) sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Foggia dove sono state denunciate quattordici persone. Il valore commerciale del vino sequestrato è stato stimato in circa due milioni e mezzo di euro. I finanzieri hanno individuato quattro aziende vitivinicole tra Cerignola, Torremaggiore, Orta Nova e Foggia che avevano commercializzato più di tre milioni di litri di vino Primitivo, Chardonnay, Pinot grigio, Falanghina e Merlot con falsa indicazione Igp.

L’operazione rientra nell’ambito del contrasto alla contraffazione del made in Italy da parte del nucleo Polizia economico finanziaria di Foggia e dell’Ispettorato controllo qualità repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le ipotesi di reato contestate alle 14 persone denunciate sono frode in commercio, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, falsità in registri e notificazioni e in documenti informatici.