Seconda stazione di Foggia, attesa forse finita

FOGGIA - La commissione Trasporti della Camera ha approvato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua i commissari straordinari per un elenco di nuovi interventi strutturali. In Puglia saranno commissariate opere come il nodo ferroviario Bari-Nord, il raccordo ferroviario fra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento, il completamento delle infrastrutture nel porto di Brindisi e il secondo lotto della statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. «Nel parere che ha accompagnato l’approvazione del decreto, abbiamo già individuato i prossimi interventi necessari a migliorare la mobilità in Puglia: parliamo della stazione ferroviaria di Foggia Cervaro (la seconda stazione: ndr) che permetterà di risparmiare ulteriori 15 minuti nel tragitto verso la Campania» dichiarano i deputati Emanuele Scagliusi e Diego De Lorenzis (M5S). Argomento sollevato dalla parlamentare foggiana Marialuisa Faro (5 stelle) intervenuta nelle commissioni congiunte Trasporti e Ambiente, in videoconferenza presente anche l'ingegner Roberto Pagone, commissario per la realizzazione delle opere relative alla linea Napoli-Bari al quale la deputata foggiana aveva chiesto una sua valutazione sull’eventuale inserimento della seconda stazione ferroviaria di Foggia tra le opere commissariate, per velocizzare l’iter per la sua realizzazione dopo quattro anni di sostanziale stallo.

«Pagone, in merito alla richiesta di Rfi Spa inoltrata il 16 marzo dello scorso anno al ministero della Transizione ecologica del parere sulla verifica di assoggettabilità dell’opera infrastrutturale a Valutazione di Impatto Ambientale (Via), quale fase prodromica per procedere alle fasi conclusive del processo autorizzativo e arrivare finalmente alla fase esecutiva - si legge in una nota - ha spiegato che “informalmente, la Commissione Via si sarebbe espressa per la non assoggettabilità: dovrebbe essere una buona notizia, in attesa della comunicazione ufficiale”».

«L’inserimento dell’opera tra quelle commissariate è prerogativa esclusiva del Governo» ha ribadito Pagone rispondendo all'on. Faro assicurando, nel suo ruolo di commissario per la Napoli – Bari, una sua attenzione particolare. «Prendo atto delle dichiarazioni dell’ing. Pagone - il commento della parlamentare - ma resto in attesa di comunicazioni ufficiali e non semplicemente informali, e di tempi più rapidi, rispettosi di un territorio penalizzato nonostante il bacino d’utenza particolarmente rilevante. In parallelo, insieme ai colleghi del Gruppo sto lavorando per aggiungere una condizione (vincolante rispetto a una semplice osservazione) all’interno del parere della Commissione parlamentare preposta, che indichi al Governo l’inserimento della seconda stazione di Foggia tra le opere da commissariare, per velocizzarne l’iter dopo tanti, troppo ritardi».