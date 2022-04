Canile di Foggia: i cuccioli non avranno più una casa: flop del bando per la gestione

FOGGIA - I cuccioli del canile di Foggia non avranno più una casa. È andata deserta l’ultima gara per l’affidamento del servizio di mantenimento e ricovero dei cani in una struttura autorizzata come rifugio sanitario nel capoluogo dauno per tre anni. Flop per il Comune che non riesce a svuotare il canile di via Manfredonia.

L’apertura delle buste era prevista per oggi, ma alla scadenza fissata a venerdì 1 aprile non è arrivata alcuna offerta. Il bando di gara era stato pubblicato il 25 febbraio scorso. In due anni sono miseramente falliti almeno tre tentativi. È il Servizio Sociale e Prevenzione ad occuparsi della procedura, rup la dirigente Silvana Salvemini.

Era già stata impegnata la somma di 723.386 euro, ma l’esito appariva alquanto scontato anche a giudicare dalle osservazioni delle associazioni animaliste. La struttura, che non può più ospitare cani dopo il sequestro del 2016, cade a pezzi e non è detto che sia disposta ad andare avanti. Sulla gestione del randagismo, pare non ci sia alcuna forma di dialogo tra le associazioni e il Comune.

In virtù di una convenzione sottoscritta con l’Enpa a fine 2021, intanto, cinque box nel canile sanitario di San Severo ospitano trovatelli di Foggia. Nelle more della realizzazione di un canile rifugio-sanitario in località Quadrone delle Vigne, progetto da 2 milioni di euro che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di una vecchia area produttiva di proprietà comunale, a Palazzo di Città avevano rimaneggiato il capitolato per trovare una struttura idonea ad ospitare almeno 120 cani e aveva alzato l’importo a base d’asta di meno di 80mila euro. Peraltro, si menzionava anche l’attività di recupero e protezione dei gatti randagi. Ma nessun privato si è fatto avanti e il dirigente del Servizio Contratti e Appalti, Francesco Paolo Affatato, non ha potuto far altro che firmare la presa d’atto della diserzione della procedura di gara.