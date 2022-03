Cadavere trovato in auto a Foggia, ha ferita d'arma da fuoco alla testa: ucciso dai sicari. È il terzo omicidio in città per regolamento di conti FT/VD

FOGGIA - Il cadavere di un uomo è stato trovato in un’auto in via Silvio Pellico, a Foggia. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia una ferita d’arma da fuoco al capo. Sul posto si stanno recando agenti della squadra mobile di Foggia. (Foto Maizzi)

Si chiamava Roberto Russo ed avrebbe compiuto 52 anni a giugno l’uomo ucciso questa sera in via Silvio Pellico a Foggia. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima era guida di una Ford Escort Station Wagon quando sarebbe stata affiancata da uno o due sicari che avrebbero fatto fuoco, uccidendola. A quanto si apprende Russo, noto alle forze di polizia, venne coinvolto nel blitz antidroga chiamato «Pleiadi» nel gennaio 2003 quando venne arrestata una trentina di persone tra Foggia e Cerignola. Si tratta del terzo omicidio compiuto a Foggia dal 2020 ad oggi, tutti ancora irrisolti. Nel gennaio di due anni fa venne ucciso Roberto D’Angelo, mentre il 28 dicembre scorso fu assassinato Pietro Russo.