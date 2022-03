Bus di istituto religioso si ribalta sulla A16 tra Candela e Cerignola: morte tre suore, ci sono feriti

Grave incidente questo pomeriggio in autostrada sulla A16 Napoli-Canosa, dove il tratto tra Candela e Cerignola Ovest, in direzione Canosa, è stato chiuso a seguito di un incidente all’altezza del km 15. Coinvolti una vettura e un minibus di un istituto religioso di suore brasiliane che si è ribaltato: tre di loro hanno perso la vita e altre sei sono rimaste ferite, coinvolte in tutto 12 persone. Il mezzo proveniva dal Lazio ed era diretto nel Salento, per la precisione a Maglie (Le).

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Il minibus che, per cause da accertare, si è ribaltato, ha rotto il guardrail ed è finito in una scarpata. Secondo i primi rilievi si parla dello scoppio di uno pneumatico. I feriti, le cui condizioni non sono ancora note, vengono trasferiti con l’elisoccorso.