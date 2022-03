Incidenti sul lavoro, 75enne muore nel Foggiano, schiacciato da trattore con cui lavorava in campagna

Un agricoltore 75enne è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nelle campagne tra San Severo e Foggia. L'incidente è avvenuto ieri mattina ma la notizia è stata diffusa oggi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 75enne stava per mettere in moto il trattore quando, per cause da accertare, è stato travolto dal veicolo. L’uomo sarebbe stato subito soccorso e poi trasportato in ospedale dove sarebbe arrivato già morto. La Polizia indaga sulle cause dell’incidente.