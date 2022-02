Foggia, al Riuniti per la prima volta intervento di angioplastica coronarica con cuore artificiale

FOGGIA - Per la prima volta a Foggia, presso la Struttura complessa di Cardiologia universitaria del Policlinico Riuniti, diretta dal prof. Natale Daniele Brunetti, è stato effettuato un intervento di angioplastica coronarica con il supporto di un dispositivo di assistenza ventricolare cardiaca trans-catetere. Un piccolo ‘cuore artificiale’, una mini turbina posizionata mediante un catetere all’interno delle camere cardiache, ha consentito di effettuare in sicurezza un intervento coronarico in un paziente inoperabile mediante intervento cardiochirurgico tradizionale perché già sottoposto a by-pass e ad altissimo rischio di complicanze peri-operatorie.

L’intervento è stato effettuato dall’équipe di Emodinamica Interventistica della Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia presso le nuove sale operatorie del dipartimento di Emergenza Urgenza Deu.