Ucciso a San Severo durante i festeggiamenti per l'Italia: spari contro casa dell'ammazzato

FOGGIA - Due colpi di pistola a salve sono stati esplosi nel primo pomeriggio contro l’abitazione dove viveva Matteo Anastasio, il pregiudicato 42enne ucciso a San Severo, nel Foggiano, durante i festeggiamenti in centro per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Nello stesso agguato è rimasto gravemente ferito il nipotino di 6 anni, raggiunto da un proiettile all’addome. A quanto si apprende, i colpi di pistola potrebbero essere stati esplosi da un uomo in sella a una moto. E’ intervenuta la Polizia, che ha avviato gli accertamenti per accertare se si sia trattato di una intimidazione o di una bravata.