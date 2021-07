Perseguita la ex, in carcere 63enne di Stornarella

Stornarella (Foggia) - È finito in carcere, per aver continuato a tormentare la ex compagna un uomo di 63 anni di Stornarella. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti persecutori.

L'uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della sua ex. Gridava e minacciava pur di convincerla a riprendere la loro relazione sentimentale a cui la signora aveva messo fine. La donna già in passato aveva già sporto denuncia nei confronti del suo compagno. Ai carabinieri aveva raccontato di minacce e molestie e che cominciava a temere per la sua incolumità. Da qui la decisione, d'intesa con la Procura di Foggia, di portare il presunto molestatore nel carcere di Foggia.