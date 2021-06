A fuoco centinaia di balle di rifiuti in una ditta nel Foggiano: si indaga

Un vasto incendio è divampato alle prime luci dell’alba in un deposito di una ditta sottoposta ad amministrazione giudiziaria che si trova tra San Severo ed Apricena, nel Foggiano. In fumo un centinaio di balle di rifiuti composte da materiare plastico e carta. Il rogo è stato domato solo poco fa. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e i carabinieri. A loro spetta il compito di accertare la natura del rogo. Allertati i tecnici dell’Arpa ma al momento sembra che nella combustione non siano stati sprigionati fumi tossici.