Foggia, «Prevenzione sociale» il premio «Marcone» va ad Altieri

Foggia - Con una tesi di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche delle Università di Foggia e Siena, Attilio Altieri si è aggiudicato il premio dedicato alla memoria di Francesco Marcone, riconoscimento istituito dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia per onorare tutte le vittime della mafia e della criminalità organizzata in Capitanata e per affermare e diffondere la cultura della legalità.

Il vincitore del riconoscimento è autore del lavoro di ricerca intitolato «Sequestro di prevenzione di partecipazioni sociali. Profili interpretativi e integrativi». L’autore accogliere con «grande onore questo premio dalla Fondazione - ha dichiarato Altieri - perché, in un certo senso, si premia anche l’impegno civile delle scienze giuridiche capaci di mettersi a disposizione della comunità. E poi perché il tema della mia tesi è legato ad un argomento di stretta attualità anche per il nostro territorio, vale a dire la lotta alle mafie attraverso l’aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti».

Alla cerimonia di premiazione, prevista per lo scorso mese di marzo e rinviata a causa della pandemia, hanno preso parte il presidente della Fondazione, il prof. Aldo Ligustro, Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera.

«Le iniziative della Fondazione dei Monti Uniti sul terreno del contrasto alla criminalità organizzata e della promozione della cultura della legalità non sono occasionali - ha detto in apertura il presidente Ligustro -. Da diversi anni, infatti, sosteniamo, sotto varie forme, molte realtà del nostro territorio che operano in questo delicatissimo settore. Penso alle cooperative sociali Pietra di scarto e Altereco di Cerignola che, grazie all’affidamento di terreni confiscati alla mafia, hanno dato vita a luoghi di integrazione, riscatto e inclusione, dove ogni giorno si lavora per la diffusione di una cultura dell’antimafia, la pratica di un’agricoltura sostenibile, l’educazione alla legalità e al consumo critico. Penso alle numerose iniziative editoriali che periodicamente mettiamo in campo per diffondere sul territorio il valore e la pratica della legalità».

La Fondazione, inoltre, come evidenzia il suo presidente, «grazie alla collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Foggia e l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, è presente nei tre istituti penitenziari di Capitanata, dove opera per contribuire a realizzare l’art. 27 della Costituzione, che insiste sulla necessità di offrire un’altra occasione ai condannati, per sottrarli a quel circolo vizioso che porta da un crimine all'altro, in una spirale recidivista».

Il Premio Marcone, sottolinea Ligustro, «nasce dalla consapevolezza del fatto che le mafie non si battono solo sul terreno della repressione - certamente indispensabile - e che ci sia bisogno di importanti operazioni culturali per sensibilizzare soprattutto i più giovani, perché rappresentano il nostro futuro».

Per Daniela Marcone «questo è un concorso molto importante perché si premiano quei ragazzi che, nel corso dei loro studi, hanno voluto approfondire le tematiche legate al contrasto della criminalità organizzata locale, un interesse che fino a qualche anno fa non si poteva dare per scontato. Oggi invece registriamo un’attenzione sempre più crescente intorno al fenomeno mafioso e questo non può che far bene alla nostra comunità».