Foggia, Coldiretti organizza vaccinazioni anti-Covid per aziende agricole ed extracomunitari

Foggia - La Coldiretti Puglia ha organizzato le prime vaccinazioni anti-Covid per le aziende agricole e i lavoratori extracomunitari di Ghetto Out - Casa Sankara di San Severo (Foggia), previste per domenica 13 giugno alle 9:30, nell’hub vaccinale al Caf di Foggia, in viale Sant'Alfonso dè Liguori.

Lo rende noto l’organizzazione di categoria, precisando che è stato creato un percorso dedicato per accoglienza, triage, 2 postazioni vaccinali e area osservazione, «con la procedura di prenotazione che ha previsto l’individuazione degli elenchi su liste raccolte da Coldiretti Foggia dalle aziende agricole della provincia che hanno presentato la richiesta di vaccinazione».

Per Coldiretti Puglia, «la battaglia contro il virus è la priorità numero uno per uscire da una crisi sanitaria, sociale ed economica che deve vedere le forze sociali al fianco delle Istituzioni».