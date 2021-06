Foggia, donna denuncia il marito violento grazie al figlio di 7 anni

I carabinieri hanno arrestato un 33enne che sabato scorso ha inveito contro la moglie per futili motivi, e la donna per questa ragione ha anche riportato la rottura del labbro inferiore. La vittima è stata coraggiosa e anche esausta, dal momento che le violenze duravano da oltre 7 anni. Il 33enne ha sferrato un pugno alla donna al termine dell'ennesima lite, davanti ai figli di 4 e 7 anni. La moglie ha quindi deciso di scappare portando via i bambini che si erano scagliati contro il padre cercando di difendere la mamma. In particolare il più grande l'ha spinta a denunciare il marito. L'uomo è stato condotto in carcere ed è stato disposto per lui l'allontanamento dalla casa familiare.