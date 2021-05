Appicca rogo in alloggio Caritas nel Foggiano, nessun ferito

FOGGIA - Un incendio è divampato poco fa all’interno di un alloggio della Caritas in via Don Minzoni a Cerignola (Foggia). Non ci sono feriti. Ad appiccare le fiamme sarebbe stato un nigeriano di 25 anni ospite della struttura durante un tentativo di suicidio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio, anche agenti di polizia.