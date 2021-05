Aggressione di un migrante, tensione a Borgo Mezzanone

Foggia - Un cittadino di nazionalità gambiana di 27 anni è stato aggredito con una spranga la scorsa notte all’interno del ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo di migranti nelle campagne di Foggia. L’uomo ha riportato una ferita alla nuca, giudicata guaribile in una settimana. A quanto si apprende, sono stati alcuni migranti che risiedono nel ghetto ad accompagnare la vittima alla postazione del 118 che si trova nel Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo, sorto accanto all’insediamento spontaneo. Gli stessi avrebbero riferito ai carabinieri che il 27enne sarebbe stato aggredito da un altro straniero a loro sconosciuto. Sono in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma per identificare l’aggressore.