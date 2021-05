Monte S.Angelo, chi ha soccorso fratello boss Ricucci, ferito a colpi di pistola? Ricerche in corso

I Carabinieri stanno cercando di individuare chi ha soccorso Giuseppe Ricucci, il 45enne che ieri è rimasto ferito da alcune fucilate in un agguato nel Foggiano, mentre era a bordo del furgone col quale si occupa della raccolta di rifiuti per conto di una ditta. Giuseppe Ricucci è il fratello del boss Pasquale Ricucci, ucciso a novembre del 2019.

Ieri mattina, verso le 6.30, il 45enne era a bordo del furgone sulla strada che da Macchia conduce a Monte Sant'Angelo, quando è stato raggiunto dalle fucilate. E’ riuscito a percorrere poche centinaia di metri prima di fermarsi e di essere soccorso da una persona che lo ha accompagnato in ospedale. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Intanto sono già una ventina di esami dello stub (per rilevare residui di polvere da sparo) che sono stati effettuati dai carabinieri. Sul caso indaga la Dda.