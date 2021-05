Monte Sant'Angelo, autista mezzo rifiuti ferito a colpi di arma da fuoco: in ospedale

Il conducente di un mezzo di una ditta che trasporta rifiuti per il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco lungo la strada che conduce al paese del Foggiano. L’uomo, che ha 45 anni è stato ferito all’addome e al torace. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Manfredonia (Foggia), ma non al momento non è considerato in pericolo di vita. Sul posto stanno operando i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del ferimento.