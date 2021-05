«Gli altri comprano? E io rubo», la politica a scrocco di Iaccarino

«Mo tengo la possibilità di rubarmi 600 euro dal Comune e mo mi devi rompere i c... C’è la gente che va a comprarli e io li vado a rubare». Una considerazione captata dagli investigatori che la dice lunga sull’idea di gestione della cosa pubblica che aveva Leonardo Iaccarino, l’ex presidente «pistolero» del Consiglio comunale di Foggia in carcere dal 30 aprile con le accuse di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

IMPRENDITORE LANDINI NON RISPONDE AL GIP - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Francesco Landini, l’imprenditore foggiano raggiunto il 30 aprile scorso dalla misura cautelare dell’obbligo di firma, nell’ambito dell’operazione che ha portato agli arresti di due consiglieri comunali della maggioranza, Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto (entrambi sospesi con un provvedimento del prefetto). Indagato, a piede libero, anche un ex dipendente comunale. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

«Siamo fiduciosi che Landini chiarirà la sua posizione - ha dichiarato il suo legale, Gianluca Ursitti - ma soprattutto siamo fiduciosi nel lavoro della magistratura». L’avvocato annuncia che farà ricorso al tribunale del Riesame.