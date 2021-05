Foggia, giochi e colori donati al reparto di pediatria del Riuniti

FOGGIA - Grazie all’organizzazione di volontariato 'L'Ottagono di Foggia' , in collaborazione con SOL.ID Onlus, è stato donato oggi un importante quantitativo di materiale ludico-didattico alla Struttura complessa di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia diretta dal prof. Angelo Campanozzi. Si tratta, precisa una nota , di libri, giochi e cancelleria per i piccolini ricoverati che potranno così trascorrere momenti più lieti e spensierati impegnando parte del loro tempo in piccole parentesi colorate di divertimento. Hanno partecipato alla donazione il commissario straordinario del Policlinico Riuniti Vitangelo Dattoli, la direttrice della struttura Affari Generali e Privacy del Policlinico Riuniti Laura Silvestris , il direttore della SC di pediatria Angelo Campanozzi, il presidente dell’organizzazione di volontariato 'L'Ottagonò'Matteo Tricarico, il vicepresidente della Protezione Civile - Foggia Vincenzo D’Addetta, Michelangelo Rubino e Maurizio L’Episcopia volontari di L’Ottagono e Damiano Crudele dell’Onlus SOL.ID.