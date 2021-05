A Manfredonia si litiga tra partiti, civiche e movimenti per il nuovo sindaco

MANFREDONIA - C’è chi si coalizza; chi cerca interlocutori; chi polemizza; chi rimane di soppiatto: il variegato mondo pre-elettorale si agita e cerca spazi nell’intento di captare consensi nell’elettorato che però rimane, come Ulisse con le sirene, piuttosto impassibile difronte alle serenate a più voci. Lusinghe che si sono fatte più stringenti dopo la notizia che Manfredonia potrà andare a votare entro quest’anno. La realtà che si tocca è ben chiara e tangibile. C’è molta retorica e poca concretezza.

«La città appare sospesa e incapace di proiettarsi in un futuro promettente» analizza la coalizione di nuova formazione composta da Movimento 5 stelle, Manfredonia Nuova, Movimento Est, Manfredonia che funziona, Società sviluppo e solidarietà. Prospetta «politiche nuove, azioni amministrative fattive e concrete, di una guida autorevole e collegiale che sappia coniugare capacità, esperienze, competenze e innovazione» e via di questo passo. Il punto fermo imprescindibile è la «discontinuità con la politica e i personaggi del recente passato politico-amministrativo».

Ad un raggruppamento già sancito, un altro se ne profila. Lo propone il movimento “Manfredonia in Azione” che auspica la formazione di «un fronte trasversale e propositivo che dia un taglio agli ultimi anni amministrativi, che abbia una visione davvero innovativa del nostro territorio». Tra i requisiti esposti quelli della «trasparenza, competenza, credibilità, concretezza» ed ha affidato al bando “Interlocutori cercasi” il reclutamento dei sostenitori.

Non mancano gli scontri. “Manfredonia Nuova” rampogna il presidente della Regione, Emiliano, accusato di sponsorizzare il movimento “Con” (fondato proprio dal governatore regionale ed ora con declinazioni locali). Richiama la dichiarazione rilasciata da Emiliano, alla presidente locale di quella lista civica: “potrebbe essere proprio il gruppo CON Manfredonia il collante per costruire la coalizione di governo della Città in coerenza con la maggioranza che governa la Regione Puglia”. «È grave e lesivo della democrazia stessa – denuncia MN - che un Presidente di Regione si schieri apertamente a sostegno di uno schieramento politico, suggerendo l’idea di futuri vantaggi politici alla città. Emiliano forse dimentica che il suo ruolo istituzionale lo obbliga a essere garante di tutti i Comuni, indipendentemente dal loro colore politico».

E alla lista civica «Con» che ha risposto accusando di “vecchia politica” Manfredonia Nuova, quest’ultima ha replicato ricordando «il decennale legame stretto con l’ex sindaco Riccardi». Una anticipazione di quello che si andrà sviluppando nei momenti bollenti della campagna elettorale. A riportare le cose al concreto “Agiamo Manfredonia” dell’on. Tasso: «La nostra città merita di voltare pagina e questa è l’occasione per determinare la rinascita di Manfredonia».