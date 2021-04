Foggia, sassi contro due autobus linea 4: nessun ferito

FOGGIA - Persone non ancora identificare hanno lanciato sassi contro due autobus dell’Ataf - azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano - di Foggia. Gli episodi sono avvenuti sabato scorso 24 aprile.

Il primo contro un mezzo sulla linea 4 quando sconosciuti hanno lanciato contro il bus un oggetto non identificato che ha frantumato il vetro posteriore destro. Il fatto è accaduto intorno alle 21.00, nel tratto di strada che da via Ilaria Alpi porta a viale degli Aviatori. Per fortuna, sul mezzo non erano presenti passeggeri.

Un altro mezzo, sempre sulla linea 4 e nella stessa fascia oraria, mentre il mezzo faceva la consueta corsa, ha subito un lancio di sassi, più o meno nella stessa zona della città, questa volta senza provocare danni. In una nota stampa l’azienda Ataf ha chiesto alla città «maggiore senso di responsabilità e civiltà».