San Severo, lancia all'interno del carcere telefonino con droga: arrestato

La Polizia penitenziaria di San Severo ha arrestato un pregiudicato 41enne barese scoperto mentre lanciava un involucro contenente telefonino e droga all’interno del carcere di San Severo (Foggia). A quanto si apprende, gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo il lancio del telefonino e sono riusciti ad arrestare il 41enne dopo un inseguimento a piedi. «Spero e mi auguro che vengano tutti proposti per una ricompensa ministeriale - dice Gennaro Ricci, segretario regionale per la Puglia del sindacato Cgil Polizia penitenziaria - se la meritano, soprattutto per i colleghi di San Severo, per la particolare collocazione del carcere nel tessuto cittadino. Come denunciamo da tantissimi anni, questi lanci dall’esterno verso l'interno del penitenziario sono frequenti».