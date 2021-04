San Severo, 5 ladri in trasferta a Campobasso per rubare auto

FOGGIA - Erano andati in trasferta a Campobasso per rubare auto, ma è andata male a 5 giovani di San Severo: si tratta di due 20enni, un 19enne e due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, alcuni con precedenti specifici. La banda aveva già provato a forzare le portiere di due vetture, quando e' arrivata la polizia, ed aveva in un primo momento fatto perdere le tracce. Eppure la pattuglia delle volante ha continuato a perlustrare la zona fino a quando, in via Gramsci, ha notato una fiat bravo in sosta. A bordo c'erano i cinque, che fingevano di dormire: portati in questura, sono stati identificati e segnalati alla procura.