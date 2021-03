Comune Foggia, si dimette La Salandra, presidente Ataf: «Atto di responsabilità»

Si è dimesso nella tarda serata di ieri Giandonato La Salandra (FdI), presidente dell’Ataf, l'azienda municipalizzata di trasporto pubblico urbano del Comune di Foggia. Nello stesso Comune lo scorso 9 marzo si è insediata la commissione prefettizia che avrà il compito per i prossimi tre mesi di accertare eventuali ingerenze della criminalità nell’attività amministrativa. Lo scorso mese il consigliere comunale di maggioranza di Fratelli d’Italia, Bruno Longo, fu arrestato nell’ambito di una indagine su una presunta tangente pagata da un imprenditore per ottenere lo sblocco di alcuni pagamenti per servizi offerti al Comune. Dopo l’arresto Longo si dimise e fu sospeso dal partito.

La Salandra spiega le sue dimissioni come «un atto di coerenza e responsabilità dovuto alla luce delle ultime emergenze che si pongono in contrasto con l’indirizzo politico del mio ruolo di presidente del Cda di Ataf». L’esponente di FdI aggiunge che, «avendo chiesto alla dirigenza nazionale» del partito «la nomina di un garante a salvaguardia e tutela dell’immagine e dell’integrità di Fratelli d’Italia che rappresento a livello provinciale, ho rinunciato alla carica che aveva una sua intrinseca e ovvia natura politica».