Foggia, la giunta perde pezzi: si dimette assessora Politiche sociali

FOGGIA - «Per motivi strettamente personali», Raffaella Vacca ha rassegnato le dimissioni da Assessore alle Politiche Sociali della Famiglia del comune di Foggia. Ad annunciarlo in una nota stampa la stessa assessora in quota alla Lega. Sulle dimissioni della Vacca è intervenuto segretario cittadino della Lega di Foggia, Antonio Vigiano.

«La Lega Si Foggia saprà - scrive - in tempi celeri e seguendo il filo della coerenza politica e del merito che l’ha sempre contraddistinta, sanare la vacatio venutasi a creare in seno all’esecutivo comunale per preservare la continuità d’azione nel settore delle fragilità nell’esclusivo interesse della comunità foggiana e delle sue tante problematiche, bisognevoli di risposte rapide e all’altezza del difficile momento storico».