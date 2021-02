Rapina in tabaccheria a Foggia, esplosi di pistola a salve

FOGGIA - Colpi di pistola caricata a salve sono stati sparati dai banditi che nel pomeriggio hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria in via Salvemini, in una zona semicentrale di Foggia. Nessuno è rimasto ferito mentre il bottino è in corso di quantificazione. Stando alla ricostruzione dell’accaduto due malviventi, entrambi con volto coperto, hanno fatto irruzione nel locale e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso. Durante il colpo i banditi hanno esploso in aria alcuni colpi dell’arma caricata a salve. Sul posto è intervenuta la polizia. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere dalla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza.