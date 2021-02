San Severo, ragazzini lanciano sassi contro pullman squadra di basket avversaria

Alcuni ragazzini hanno lanciato ieri sera sassi contro il pullman della squadra di basket Rieti che milita in serie A2, senza ferire nessuno. Il fatto è successo poco dopo le 19 in via Castellana a San Severo, nel Foggiano. A quanto si apprende, poco dopo le 19 un gruppo composto da quattro-cinque ragazzini ha lanciato alcune pietre contro il pullman della squadra del Rieti che in quel momento si stava dirigendo verso il palasport per disputare l’incontro di basket contro il San Severo. I sassi hanno leggermente danneggiato il mezzo. Sono in corso le indagini della polizia per risalire agli autori.