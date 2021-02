Lucera, rapina un tabaccaio: ladro via con 20mila euro

Ammonta a 20mila euro il bottino di una rapina compiuta ieri pomeriggio a Lucera (Foggia) ai danni del titolare di una tabaccheria del comune Foggiano. A quanto si apprende dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini, la vittima nel pomeriggio si stava recando alla cassa continua della banca a depositare l’incasso. Mentre percorreva via Porta Foggia, il tabaccaio è stato affiancato da un uomo con il volto coperto che lo ha costretto a farsi consegnare l'importo conservato in una busta. Poi è fuggito a piedi. Gli investigatori stanno verificando la versione fornita dall’uomo e stanno anche cercando telecamere della video sorveglianza presenti in zona.