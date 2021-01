Femminicidio a Orta Nova, 46enne indagato non risponde a pm: aveva tracce di sangue sui vestiti

FOGGIA - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gerardo Tarantino, il 46enne fermato per l’omicidio di Tiziana Gentile, la donna di 48 anni uccisa ieri sera nella sua abitazione con alcune coltellate alla gola e al dorso. L'interrogatorio si è concluso poco fa davanti al pm Roberto Galli della procura della Repubblica di Foggia e si è tenuto presso il comando provinciale dei carabinieri di Foggia.

«Dopo avere letto attentamente il decreto di fermo del pm devo riconoscere che vi sono elementi molto gravi a carico del Tarantino - dichiara l’avvocato Michele Sodrio - Tuttavia siccome il mio cliente è in uno stato psicologico devastato e, sicuramente non è lucido, gli ho consigliato di non rispondere alle domande». «Mi riservo - conclude - di fargli rendere dichiarazioni in sede di interrogatorio davanti a gip quando nei prossimi giorni ci sarà la convalida».