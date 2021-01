Non si fermano all'alt dei cc: inseguimento spericolato nel centro di Lucera, 2 arresti

A Lucera (Fg) i carabinieri hanno arrestato due persone al termine di un folle inseguimento. Nel pomeriggio del 12 gennaio una gazzella ha invitato un veicolo a fermarsi per un controllo, ma il conducente ha improvvisamente accelerato, innescando un inseguimento ad altissima velocità, con manovre pericolose, sorpassi, frenate brusche, sgommate e serpentine, in pieno centro con le strade piene di gente. Solo per un colpo di fortuna non ci sono stati danni a persone o cose.

Per 8 minuti anche i passanti facevano il 'tifo' per i carabinieri, e l'inseguimento è terminato solo quando l'auto è andata a sbattere contro un muricciolo. I due occupanti sono stati immediatamente fermati. Avevano con loro un caricatore di pistola cal. 7.65 e una cinquantina di orologi nuovi di pacca ancora incellofanati. Sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciati per l’illecito porto di parte di arma da fuoco e ricettazione; inoltre il conducente, risultato sprovvisto di patente, viene ulteriormente denunciato per guida senza patente (recidiva). Dopo la convalida dell'arrestato è stata disposta l’applicazione nei confronti di entrambi dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.